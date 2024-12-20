Договор о гарантиях безопасности для Украины вызвал раскол в парламенте Болгарии

Спикер парламента Болгарии Наталья Киселова отказалась выносить на обсуждение Народного собрания вопрос о подписании договора с Украиной о сотрудничестве в области безопасности, так как это находится в компетенции премьера. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

«Поскольку есть осознанное решение правительства, премьер-министр должен его выполнять, а не искать поддержки и перекладывать ответственность на Народное собрание», — объявила Киселова.

18 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Димитр Главчев запросил у парламента разрешение на подписание двухстороннего соглашения с Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Поводом для этого стало постановление конституционного суда страны о том, что техническое правительство не имеет полномочий на заключение такого договора. Лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов категорически против подписания соглашения. По мнению парламентария, нынешние обстоятельства, в том числе обсуждение «мирных планов» со стороны ЕС и победившего на выборах президента США Дональда Трампа, изменили контекст.