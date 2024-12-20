США перечислили Украине первый транш из украденных у России денег

США начали переводить Киеву деньги, полученные от замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Всемирный банк выделит 2 млрд долларов через механизм DPL. Исполнительный совет Банка накануне одобрил выделение средств. Сегодня соответствующие соглашения с Всемирным банком подписало Министерство финансов Украины», — написал глава украинского правительства.

В частности, один миллиард Киев получит в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка FIF за счёт вклада США в рамках инициативы G7. Остальные 1,05 миллиарда долларов отдадут в виде ссуды под гарантии от правительств Японии и Великобритании.