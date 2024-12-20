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20 декабря, 13:41

США перечислили Украине первый транш из украденных у России денег

Шмыгаль: Киев начинает получать деньги США за счёт замороженных активов РФ

США начали переводить Киеву деньги, полученные от замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Всемирный банк выделит 2 млрд долларов через механизм DPL. Исполнительный совет Банка накануне одобрил выделение средств. Сегодня соответствующие соглашения с Всемирным банком подписало Министерство финансов Украины», — написал глава украинского правительства.

В частности, один миллиард Киев получит в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка FIF за счёт вклада США в рамках инициативы G7. Остальные 1,05 миллиарда долларов отдадут в виде ссуды под гарантии от правительств Японии и Великобритании.

«Украина выполнила все необходимые меры по получению средств. Благодарим наших партнёров за поддержку на пути экономического развития и восстановления», — заключил Шмыгаль.

Байден намерен сделать последний ход перед уходом и попросить денег для Украины на 2025 год
Байден намерен сделать последний ход перед уходом и попросить денег для Украины на 2025 год

Администрация президента США Джо Байдена продолжает активно поставлять оружие и финансовую помощь правительству Украины. В частности, в середине декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Также Life.ru писал, что ЕС пытается просчитать последствия поддержки Киева за счёт замороженных активов России.

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Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Наталья Афонина
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