ЕС пытается просчитать последствия поддержки Киева за счёт замороженных активов России
Bloomberg: ЕС изучает возможность конфискации замороженных активов для Украины
Европейский союз (ЕС) рассматривает финансовые и юридические последствия конфискации активов Центрального банка России с целью оказания помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg 17 декабря, ссылаясь на осведомленные источники.
«ЕС анализирует правовые и финансовые аспекты изъятия санкционных активов российского ЦБ для их использования Украиной», – отмечается в сообщении.
Bloomberg подчёркивает, что несколько стран стремятся возобновить обсуждение вопроса о более широком использовании замороженных российских средств При этом Бельгия, Германия и Люксембург выступают против конфискации этих активов.
Ранее в Германии рассказали о сумме замороженных российских активов, их размер оценивается немецкими властями в 3,5 миллиарда евро. При этом новая глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнения относительно того, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены.
Kandinsky 3.1 / Life.ru