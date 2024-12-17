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17 декабря, 15:55

ЕС пытается просчитать последствия поддержки Киева за счёт замороженных активов России

Bloomberg: ЕС изучает возможность конфискации замороженных активов для Украины

Европейский союз (ЕС) рассматривает финансовые и юридические последствия конфискации активов Центрального банка России с целью оказания помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg 17 декабря, ссылаясь на осведомленные источники.

«ЕС анализирует правовые и финансовые аспекты изъятия санкционных активов российского ЦБ для их использования Украиной», – отмечается в сообщении.

Bloomberg подчёркивает, что несколько стран стремятся возобновить обсуждение вопроса о более широком использовании замороженных российских средств При этом Бельгия, Германия и Люксембург выступают против конфискации этих активов.

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Ранее в Германии рассказали о сумме замороженных российских активов, их размер оценивается немецкими властями в 3,5 миллиарда евро. При этом новая глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнения относительно того, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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