ЕС пытается просчитать последствия поддержки Киева за счёт замороженных активов России

Европейский союз (ЕС) рассматривает финансовые и юридические последствия конфискации активов Центрального банка России с целью оказания помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg 17 декабря, ссылаясь на осведомленные источники.

«ЕС анализирует правовые и финансовые аспекты изъятия санкционных активов российского ЦБ для их использования Украиной», – отмечается в сообщении.