Минфин Германии заявил о заморозке российских активов на €3,5 млрд
В Германии рассказали о сумме замороженных российских активов, их размер оценивается немецкими властями в 3,5 миллиарда евро. Такие данные привёл в беседе с ТАСС представитель министерства финансов ФРГ.
«Сейчас в Германии заморожены или иммобилизованы активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с двумя постановлениями ЕС — № 269/2014 и № 833/2014 <...> Эта сумма подвержена колебаниям при оценке. Другими влияющими факторами являются постоянные изменения в приложениях к упомянутым регламентам ЕС», — уточнил он.
По его словам, к таким активам относятся «замороженные средства и экономические ресурсы включённых в список лиц или организаций». Кроме того, там же учитываются финансы Центробанка РФ, размещённые за границей.
Ранее новая глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнения относительно того, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены. В интервью изданию Politico она отметила, что существует вероятность того, что средства могут быть перенаправлены Украине.
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