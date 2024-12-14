Минфин Германии заявил о заморозке российских активов на €3,5 млрд

В Германии рассказали о сумме замороженных российских активов, их размер оценивается немецкими властями в 3,5 миллиарда евро. Такие данные привёл в беседе с ТАСС представитель министерства финансов ФРГ.

«Сейчас в Германии заморожены или иммобилизованы активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с двумя постановлениями ЕС — № 269/2014 и № 833/2014 <...> Эта сумма подвержена колебаниям при оценке. Другими влияющими факторами являются постоянные изменения в приложениях к упомянутым регламентам ЕС», — уточнил он.

По его словам, к таким активам относятся «замороженные средства и экономические ресурсы включённых в список лиц или организаций». Кроме того, там же учитываются финансы Центробанка РФ, размещённые за границей.