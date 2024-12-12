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11 декабря, 21:21

«Банальный грабёж»: МИД РФ напомнил США о законе бумеранга на фоне нового кредита Киеву

МИД: Новый кредит Киеву за счёт замороженных активов России — банальный грабёж

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что выделение Минфином США нового кредита Киеву с использованием доходов от замороженных российских активов является откровенным грабежом. Публикация соответствующего содержания появилась на сайте внешнеполитического ведомства.

«Объявленное Министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 миллиардов долларов под гарантии доходов от управления замороженными, а, по сути, украденными странами «Группы семи» у России суверенными активами, представляет собой банальный грабёж», — отметили в МИД РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что подобные действия неизбежно ударят по самим США и их союзникам, подрывая основы «миропорядка, основанного на правилах».

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Напомним, 10 декабря Штаты предоставили Незалежной кредит на сумму $20 млрд за счёт замороженных российских активов. Ранее Life.ru писал, что Москва будет иметь полное право ответить на подобные решения зеркальным образом и конфисковать соответствующий объём западных средств. Вероятность подобного развития событий подтвердил и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Анатолий Цейко
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