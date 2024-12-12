В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что выделение Минфином США нового кредита Киеву с использованием доходов от замороженных российских активов является откровенным грабежом. Публикация соответствующего содержания появилась на сайте внешнеполитического ведомства.

«Объявленное Министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 миллиардов долларов под гарантии доходов от управления замороженными, а, по сути, украденными странами «Группы семи» у России суверенными активами, представляет собой банальный грабёж», — отметили в МИД РФ.