«Банальный грабёж»: МИД РФ напомнил США о законе бумеранга на фоне нового кредита Киеву
МИД: Новый кредит Киеву за счёт замороженных активов России — банальный грабёж
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что выделение Минфином США нового кредита Киеву с использованием доходов от замороженных российских активов является откровенным грабежом. Публикация соответствующего содержания появилась на сайте внешнеполитического ведомства.
«Объявленное Министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 миллиардов долларов под гарантии доходов от управления замороженными, а, по сути, украденными странами «Группы семи» у России суверенными активами, представляет собой банальный грабёж», — отметили в МИД РФ.
В ведомстве также подчеркнули, что подобные действия неизбежно ударят по самим США и их союзникам, подрывая основы «миропорядка, основанного на правилах».
Напомним, 10 декабря Штаты предоставили Незалежной кредит на сумму $20 млрд за счёт замороженных российских активов. Ранее Life.ru писал, что Москва будет иметь полное право ответить на подобные решения зеркальным образом и конфисковать соответствующий объём западных средств. Вероятность подобного развития событий подтвердил и министр финансов РФ Антон Силуанов.
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