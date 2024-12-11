От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявили в ЕС

Новая глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнения относительно того, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены. В интервью изданию Politico она отметила, что существует вероятность того, что средства могут быть перенаправлены Украине.

Каллас также отметила, что российская сторона имеет законные права на замороженные активы, которые были захвачены Западом. Однако, по её словам, возврат этих средств не произойдёт якобы до тех пор, пока они не будут использованы для восстановления украинской территории.

«Я сомневаюсь, что что-то (от этих активов. — Прим. Life.ru) останется», — сказала Каллас.