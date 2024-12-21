Орбан призвал Запад срочно пересмотреть санкции против России

Венгрия считает, что санкции, введённые против России, нужно пересматривать и отменять сразу после завершения СВО. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Политик отметил, что с окончанием конфликта на Украине Западу следует отменить санкции, которые разрушают европейскую экономику. Орбан добавил, что позицию Венгрии в этом вопросе разделяют «пара государств», остальные не готовы.