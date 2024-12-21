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21 декабря, 10:37

Орбан призвал Запад срочно пересмотреть санкции против России

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Венгрия считает, что санкции, введённые против России, нужно пересматривать и отменять сразу после завершения СВО. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Политик отметил, что с окончанием конфликта на Украине Западу следует отменить санкции, которые разрушают европейскую экономику. Орбан добавил, что позицию Венгрии в этом вопросе разделяют «пара государств», остальные не готовы.

Зеленский в грубой форме отказался от мирных инициатив Венгрии и нахамил Орбану
Зеленский в грубой форме отказался от мирных инициатив Венгрии и нахамил Орбану

Недавно Виктор Орбан заявил, что его мирная инициатива по Украине не была частью венгерского председательства в Евросоюзе. На пресс-конференции после саммита ЕС он пояснил, что среди стран-членов не было общей позиции по украинскому конфликту.

Николай Рюмин
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