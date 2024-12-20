Орбан: Мирная инициатива Венгрии по Украине проходила вне председательства в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его мирная инициатива по Украине не была частью венгерского председательства в Евросоюзе. На пресс-конференции после саммита ЕС он отметил, что среди стран-членов не было единой позиции по украинскому конфликту.

«Внутри Евросоюза нет консенсуса, а если нет консенсуса, то нельзя выступать от имени Совета ЕС. Всё, что можно было сделать в вопросе войны, надо было делать не в рамках председательства, а независимо от этого, в рамках двусторонней дипломатии», — сказал Орбан.

Кроме того, он подчеркнул, что предложение о рождественском прекращении огня также было выдвинуто Венгрией не в рамках председательства.