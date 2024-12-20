Орбан: Мирная инициатива Венгрии по Украине проходила вне председательства в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его мирная инициатива по Украине не была частью венгерского председательства в Евросоюзе. На пресс-конференции после саммита ЕС он отметил, что среди стран-членов не было единой позиции по украинскому конфликту.
«Внутри Евросоюза нет консенсуса, а если нет консенсуса, то нельзя выступать от имени Совета ЕС. Всё, что можно было сделать в вопросе войны, надо было делать не в рамках председательства, а независимо от этого, в рамках двусторонней дипломатии», — сказал Орбан.
Кроме того, он подчеркнул, что предложение о рождественском прекращении огня также было выдвинуто Венгрией не в рамках председательства.
Напомним, президент РФ Владимир Путин признался, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приложил немало усилий, чтобы добиться от украинской стороны прекращения огня хотя бы на время рождественских праздников, однако это не принесло результатов. Стоит отметить, что Орбан не раз говорил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в рамках саммита Евросоюза в Брюсселе и обсудить предложение о рождественском перемирии. При этом Орбан потребовал от главы киевского режима чёткого ответа по данной инициативе. Однако украинская сторона ответила отказом.
Х / Orbán Viktor