«Нужно не перемирие»: Путин объяснил, каким должен быть договор с Украиной
Путин: На Украине нужно не перемирие, а прочный мир с гарантиями для РФ
Длительное перемирие даст ВСУ возможность перевооружиться и восстановить силы, поэтому нужна не пауза в боевых действиях, а долгосрочный мир с надёжными гарантиями для России. Об этом в ходе в ходе прямой линии, которую транслировал Life.ru, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин о перемирии на Украине. Видео © Life.ru
«Длительный период перемирия даст противнику возможность заняться подготовкой личного состава. <...> Вы хотите дать им возможность переукомплектоваться? Нам нужно не перемирие, нам нужен долгосрочный мир, обеспеченный гарантиями для РФ и её граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии, но в целом можно поискать», — подчеркнул российский лидер.
Президент добавил, что сейчас Армия России не даёт противнику закрепиться на позициях — куда бы ВСУ ни отступили, ВС РФ уже давят там. А любая пауза даст украинским войскам столь ценную возможность отдохнуть, закрепиться и получить боеприпасы.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия начала СВО на Украине спонтанно: без серьёзной подготовки, но с чётким пониманием необходимости этого решения и невозможности откладывания его на потом. Сам президент считает, что начинать спецоперацию нужно было задолго до 2022 года, как и готовиться к противостоянию с Западом, который для виду сглаживал углы.
Life.ru