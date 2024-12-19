«Нужно не перемирие»: Путин объяснил, каким должен быть договор с Украиной

Длительное перемирие даст ВСУ возможность перевооружиться и восстановить силы, поэтому нужна не пауза в боевых действиях, а долгосрочный мир с надёжными гарантиями для России. Об этом в ходе в ходе прямой линии, которую транслировал Life.ru, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин о перемирии на Украине. Видео © Life.ru

«Длительный период перемирия даст противнику возможность заняться подготовкой личного состава. <...> Вы хотите дать им возможность переукомплектоваться? Нам нужно не перемирие, нам нужен долгосрочный мир, обеспеченный гарантиями для РФ и её граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии, но в целом можно поискать», — подчеркнул российский лидер.

Президент добавил, что сейчас Армия России не даёт противнику закрепиться на позициях — куда бы ВСУ ни отступили, ВС РФ уже давят там. А любая пауза даст украинским войскам столь ценную возможность отдохнуть, закрепиться и получить боеприпасы.