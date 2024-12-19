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Регион
19 декабря, 13:32

Путин рассказал о спонтанности начала СВО

Путин признался, что подготовку к СВО нужно было начинать раньше 2022 года

Россия приступила к выполнению спецоперации, не имея никакой серьёзной предварительной подготовки, но чётко осознавая необходимость её проведения и невозможность откладывать данный вопрос на будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Владимир Путин высказался о начале СВО. Видео © Life.ru

«Крымские события были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки. Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать пока ситуация для нас ухудшится», — пояснил он.

По признанию Путина, решение о начале спецоперации необходимо было принимать задолго до 2022 года и готовиться к противостоянию, несмотря на попытки Запада сгладить углы. Президент отметил, что осознание этого факта пришло только сейчас, исходя из современного взгляда на все произошедшие события.

Путин ответил, как изменился за 2 с лишним года СВО: «‎Я почти перестал смеяться»
Путин ответил, как изменился за 2 с лишним года СВО: «‎Я почти перестал смеяться»

Также президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, когда закончится СВО. Он напомнил, что боевые действия сложные, поэтому загадывать вперёд трудно и ни к чему. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отступит от поставленных задач в рамках СВО, и сейчас пошагово все они решаются.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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