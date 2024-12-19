Путин рассказал о спонтанности начала СВО
Путин признался, что подготовку к СВО нужно было начинать раньше 2022 года
Россия приступила к выполнению спецоперации, не имея никакой серьёзной предварительной подготовки, но чётко осознавая необходимость её проведения и невозможность откладывать данный вопрос на будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Владимир Путин высказался о начале СВО. Видео © Life.ru
«Крымские события были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки. Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать пока ситуация для нас ухудшится», — пояснил он.
По признанию Путина, решение о начале спецоперации необходимо было принимать задолго до 2022 года и готовиться к противостоянию, несмотря на попытки Запада сгладить углы. Президент отметил, что осознание этого факта пришло только сейчас, исходя из современного взгляда на все произошедшие события.
Также президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, когда закончится СВО. Он напомнил, что боевые действия сложные, поэтому загадывать вперёд трудно и ни к чему. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отступит от поставленных задач в рамках СВО, и сейчас пошагово все они решаются.
Life.ru