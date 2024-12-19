Путин рассказал о спонтанности начала СВО

Россия приступила к выполнению спецоперации, не имея никакой серьёзной предварительной подготовки, но чётко осознавая необходимость её проведения и невозможность откладывать данный вопрос на будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Владимир Путин высказался о начале СВО. Видео © Life.ru

«Крымские события были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки. Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать пока ситуация для нас ухудшится», — пояснил он.

По признанию Путина, решение о начале спецоперации необходимо было принимать задолго до 2022 года и готовиться к противостоянию, несмотря на попытки Запада сгладить углы. Президент отметил, что осознание этого факта пришло только сейчас, исходя из современного взгляда на все произошедшие события.