Мир на повестке дня: Орбан заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась
Орбан: Еще полгода назад о мире говорить запрещалось, сейчас это обсуждают все
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Миротворческая миссия Венгрии, направленная на урегулирование конфликта на Украине, не возымела успех, однако ситуация в данном вопросе серьёзно изменилась — все стали говорить о мире. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телекомпании M1.
Премьер-министр согласился с тем, что его действия не привели к практическому результату, а общую ситуацию в вопросе украинского конфликта он назвал плачевной, но есть и положительные сдвиги.
«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире. Вот как изменилась ситуация», — отметил Орбан, отмечая, что больше не станет претендовать на посредничество в переговорах между Москвой и Киевом, так как есть «более сильный игрок» — новоизбранный президент США Дональд Трамп.
Напомним, президент РФ Владимир Путин признался, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приложил немало усилий, чтобы добиться от украинской стороны прекращения огня хотя бы на время рождественских праздников, однако это не принесло результатов. Стоит отметить, что Орбан не раз говорил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в рамках саммита Евросоюза в Брюсселе и обсудить предложение о рождественском перемирии. При этом Орбан потребовал от главы киевского режима чёткого ответа по инициативе, но украинская сторона ответила отказом.