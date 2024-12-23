Мир на повестке дня: Орбан заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась

Миротворческая миссия Венгрии, направленная на урегулирование конфликта на Украине, не возымела успех, однако ситуация в данном вопросе серьёзно изменилась — все стали говорить о мире. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телекомпании M1.

Премьер-министр согласился с тем, что его действия не привели к практическому результату, а общую ситуацию в вопросе украинского конфликта он назвал плачевной, но есть и положительные сдвиги.

«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире. Вот как изменилась ситуация», — отметил Орбан, отмечая, что больше не станет претендовать на посредничество в переговорах между Москвой и Киевом, так как есть «более сильный игрок» — новоизбранный президент США Дональд Трамп.