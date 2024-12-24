Сводки СВО. Армия России наступает на Херсон, ВСУ выбили из Сторожевого, сдался наёмник из Австралии, 24 декабря В ДНР уничтожают иностранных наёмников, в Курскую область прибыло пополнение ВСУ, Армия России перешла Днепр у Антоновского моста, на Украину прибыли специалисты по мобилизации женщин — дайджест Life.ru. 23 декабря, 21:07 Боевые действия на фронтах СВО. ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 24 декабря

Первый австралийский наёмник попал в плен в Донецкой Народной Республике. За 32-летнего Оскара Дженкинса сразу же начал заступаться исполняющий обязанности министра иностранных дел Марк Дрейфус. Австралийская пресса узнала, что он обучался в Мельбурне. В 2015 году переехал в Китай, где работал учителем в Тяньцзиньском колледже. Взять в плен австралийца удалось под Краматорском.

— Россия имеет право обращаться с этим австралийцем как с военнопленным, она может задержать его как такового на короткий и более длительный срок, — пояснил эксперт по международному праву из Австралийского национального университета Дональд Ротуэлл.

Иностранные наёмники продолжают вместе с украинскими военными держаться за Часов Яр. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что микрорайон Северный перешёл под контроль российских войск. Также он сообщил о взятии Анновки на Кураховском направлении. Само же Курахово почти полностью освобождено. ВС РФ взяли многоэтажки, что, по мнению авторов канала «Два майора», сделало бесполезным сопротивление ВСУ. Сейчас вэсэушники пытаются покинуть город.

Вблизи Великой Новосёлки освобождено Сторожевое. Продвижение идёт к Нескучному. Дефицит личного состава у противника и регулярная работа артиллерии негативно отражаются на попытке удержать город. Тем более что и окружение не за горами. Наёмники уже покидают Великую Новосёлку. Одна из групп иностранцев была разбита российскими дроноводами.

Курская область, 24 декабря

Ми-35М уничтожил опорный пункт с украинскими боевиками в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Киевское командование решило держать свои подразделения в Курской области до февраля. На российскую территорию они перебросили новые подразделения. Вероятно, основной их целью является удержание Суджи. Проблемы с количеством личного состава видят. Только за последние сутки было уничтожено до 300 вэсэушников. Разбито несколько единиц техники, в том числе танк Abrams, боевые машины пехоты Bradley, Marder и CV-90.

Херсонская область, 24 декабря

Украинские СМИ утверждают, что российское командование приняло решение о штурме Херсона. Операция осложнена тем, что нет целых мостов, ведущих в областной центр, то есть нужно найти способ для переброски техники и личного состава. Некоторые российские подразделения уже зашли на правый берег. Продвижение идёт со всех сторон, говорят источники.

— Это или попытка нашего контрнаступления с целью занятия Херсона и возвращения территории, которые мы вынужденно оставили осенью 2022 года, или это отвлечение внимания. Единственной достоверной информацией сейчас является то, что российские бойцы заняли плацдарм в районе Антоновского моста, — сообщил военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.

Бои в зоне действия СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Нетрадиционная помощь Канады

Канадские журналисты узнали об отправке местных советников на Украину, но есть нюанс. Специалист занимался не военными вопросами, а гендерными.

— Координаторы по гендерным вопросам работают со всеми видами войск Вооружённых сил Канады. Во всех миссиях на театре военных действий присутствует как минимум один координатор по гендерным вопросам, — говорится в докладе Министерства обороны.

Президент организации «Ветераны за свободу» Эндрю Макгилливрей объяснил, что раньше эти советники занимались учётом женских особенностей при закупке военной техники, сейчас же они проникли во все сферы службы. Неудивительно будет, если именно с подачи канадских советников на Украине продвигают идею мобилизации женщин.

Авторы Даниил Черных