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Регион
23 декабря, 07:16

ВС России выбили ВСУ из микрорайона «Северный» в Часовом Яре

Пушилин: ВС России взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре

Российские военные взяли под контроль микрорайон «Северный» в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российские военные работают достаточно успешно, пусть и не быстро. Часов Яр постепенно переходит под контроль ВС России.

«И район Северный... сейчас находится под контролем Вооружённых сил Российской Федерации. Также (идет) работа в окрестностях огнеупорного комбината», — отметил Пушилин.

Негде хоронить: Киев бросил элиту ВСУ на убой под Часов Яр
Негде хоронить: Киев бросил элиту ВСУ на убой под Часов Яр

Часов Яр находится близ Артёмовска (украинское название — Покровск). Ранее в городе проживало около 12 тысяч человек. В ноябре командование украинской армии направило головорезов нацбатальона «Азов»* в округу Часова Яра для сдерживания обороны.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Никита Никонов
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