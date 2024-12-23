Российские военные взяли под контроль микрорайон «Северный» в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российские военные работают достаточно успешно, пусть и не быстро. Часов Яр постепенно переходит под контроль ВС России.

«И район Северный... сейчас находится под контролем Вооружённых сил Российской Федерации. Также (идет) работа в окрестностях огнеупорного комбината», — отметил Пушилин.

Часов Яр находится близ Артёмовска (украинское название — Покровск). Ранее в городе проживало около 12 тысяч человек. В ноябре командование украинской армии направило головорезов нацбатальона «Азов»* в округу Часова Яра для сдерживания обороны.