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22 декабря, 19:06

ВС России зачистили от ВСУ очередной населённый пункт в ДНР

Пушилин сообщил об успешной зачистке населённого пункта Анновка в ДНР

Вооружённые силы России успешно зачистили населённый пункт Анновка, который ранее на этой неделе удалось взять под контроль. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наши подразделения освободили <…> ряд населённых пунктов, это и Анновка <…> Уже населённый пункт зачищен, наши подразделения пошли дальше», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

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Напомним, об освобождении Анновки стало известно 17 декабря. Как сообщили в Минобороны РФ, эта заслуга принадлежит бойцам Южной группировки войск. Сегодня в оборонном ведомстве также отчитались о взятии под контроль населённых пунктов Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Анатолий Цейко
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