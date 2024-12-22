ВС России зачистили от ВСУ очередной населённый пункт в ДНР

Вооружённые силы России успешно зачистили населённый пункт Анновка, который ранее на этой неделе удалось взять под контроль. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наши подразделения освободили <…> ряд населённых пунктов, это и Анновка <…> Уже населённый пункт зачищен, наши подразделения пошли дальше», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.