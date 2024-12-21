Российская Армия освободила посёлок Островский в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Островский в ДНР
Российские военные за прошедшие сутки освободили населённый пункт Островский в ДНР. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, эта заслуга принадлежит бойцам Южной группировки войск.
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Островский», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне сообщалось, что российские военные освободили в зоне СВО ещё два населённых пункта. Речь идёт про Успеновку и Новопустынку в ДНР. Всего за неделю с 14 по 20 декабря наши бойцы взяли под контроль 10 населённых пунктов.
ТАСС / Алексей Коновалов