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Регион
21 декабря, 09:26

Российская Армия освободила посёлок Островский в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Островский в ДНР

Российские военные за прошедшие сутки освободили населённый пункт Островский в ДНР. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, эта заслуга принадлежит бойцам Южной группировки войск.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Островский», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось, что российские военные освободили в зоне СВО ещё два населённых пункта. Речь идёт про Успеновку и Новопустынку в ДНР. Всего за неделю с 14 по 20 декабря наши бойцы взяли под контроль 10 населённых пунктов.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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