Армия РФ освободила 10 населённых пунктов в зоне СВО за неделю
Минобороны России сообщило об освобождении Успеновки и Новопустынки в ДНР
Российские военные освободили в зоне специальной военной операции ещё два населённых пункта. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 20 декабря. Речь идёт про Успеновку и Новопустынку в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Анновка, Весёлый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны в ДНР. Группировка войск «Восток» освободила Зеленовку и Новый Комар.
Всего за неделю с 14 по 20 декабря российские военные взяли под контроль десять населённых пунктов.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ водрузили триколор в Успеновке на западе ДНР. Противник был вынужден оставить село под давлением военных 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.
ТАСС / Алексей Коновалов