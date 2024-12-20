Армия РФ освободила 10 населённых пунктов в зоне СВО за неделю

Российские военные освободили в зоне специальной военной операции ещё два населённых пункта. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 20 декабря. Речь идёт про Успеновку и Новопустынку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Анновка, Весёлый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны в ДНР. Группировка войск «Восток» освободила Зеленовку и Новый Комар.

Всего за неделю с 14 по 20 декабря российские военные взяли под контроль десять населённых пунктов.