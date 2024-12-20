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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 декабря, 09:30

Армия РФ освободила 10 населённых пунктов в зоне СВО за неделю

Минобороны России сообщило об освобождении Успеновки и Новопустынки в ДНР

Российские военные освободили в зоне специальной военной операции ещё два населённых пункта. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 20 декабря. Речь идёт про Успеновку и Новопустынку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Анновка, Весёлый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны в ДНР. Группировка войск «Восток» освободила Зеленовку и Новый Комар.

Всего за неделю с 14 по 20 декабря российские военные взяли под контроль десять населённых пунктов.

Названо число населённых пунктов, освобождённых Армией России за год
Названо число населённых пунктов, освобождённых Армией России за год

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ водрузили триколор в Успеновке на западе ДНР. Противник был вынужден оставить село под давлением военных 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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