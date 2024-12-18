Российские вооружённые силы завершают операции по очистке села Успеновка, расположенного южнее города Курахово в Донецкой Народной Республике. В населённом пункте был установлен российский флаг, сообщил РИА «Новости» Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.