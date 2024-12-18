Рогов: Наши парни водрузили триколор в Успеновке на западе ДНР
Российские вооружённые силы завершают операции по очистке села Успеновка, расположенного южнее города Курахово в Донецкой Народной Республике. В населённом пункте был установлен российский флаг, сообщил РИА «Новости» Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
Он отметил, что противник был вынужден оставить село под давлением бойцов 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.
Также сегодня стало известно, что ещё два населённых пункта перешли под контроль наших парней. Это Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). К слову, всего ВС России за год освободили 190 населённых пунктов.
Минобороны России