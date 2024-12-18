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Регион
18 декабря, 18:58

Рогов: Наши парни водрузили триколор в Успеновке на западе ДНР

Российские вооружённые силы завершают операции по очистке села Успеновка, расположенного южнее города Курахово в Донецкой Народной Республике. В населённом пункте был установлен российский флаг, сообщил РИА «Новости» Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Он отметил, что противник был вынужден оставить село под давлением бойцов 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Армия России освободила Анновку в ДНР
Армия России освободила Анновку в ДНР

Также сегодня стало известно, что ещё два населённых пункта перешли под контроль наших парней. Это Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). К слову, всего ВС России за год освободили 190 населённых пунктов.

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Минобороны России

Николь Вербер
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