Армия России освободила Анновку в ДНР
За минувшие сутки российские войска освободили населённый пункт Анновка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны РФ, эта заслуга принадлежит бойцам Южной группировки войск.
«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Анновка», — говорится в сообщении ведомства.
Также было нанесено поражение формирований трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово в ДНР.
Как уточнили в Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 330 солдат. Вместе с тем противник лишился двух бронетранспортёров, в том числе Stryker и М113 производства США, двух боевых бронированных машин «Казак», трёх автомобилей, 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках СВО. Министр обороны Андрей Белоусов добавил, что ВС РФ освободили около 4,5 тысячи квадратных километров территории, потери ВСУ превысили 560 тысяч человек убитыми и ранеными. А за всё время СВО потери противника составили 1 миллион человек.
ТАСС / Валентин Спринчак