Армия России освободила Анновку в ДНР

Также было нанесено поражение формирований трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово в ДНР.

Как уточнили в Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 330 солдат. Вместе с тем противник лишился двух бронетранспортёров, в том числе Stryker и М113 производства США, двух боевых бронированных машин «Казак», трёх автомобилей, 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.