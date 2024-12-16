Российские войска освободили в этом году почти 4,5 тысячи кв.км территории

Глава Минобороны Российской Федерации Андрей Белоусов рассказал, что в этом году ВС РФ освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, которую занимал противник. Такие данные он привёл на итоговой коллегии оборонного ведомства.

«Неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской Народной Республики и всё ещё 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ озвучил потери ВСУ за всё время СВО. Только в 2024 году потери украинской армии превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти один миллион человек. Кроме того, в этом году в зоне спецоперации уничтожено свыше 58-и тысяч единиц различного вооружения и техники противника. В том числе 18 тысяч – иностранного производства.