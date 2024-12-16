«Новогодний подарок»: Военные эксперты предрекли ВС РФ большие успехи к концу года

Мы освобождаем наши территории, по Конституции. Судя по тому, что происходит, по котлам, которые есть, вот эта кишка, которая всё длиннее, и наши там уничтожают, я думаю, до конца года справиться должны с освобождением Курахова. Судя по интенсивности и нашим темпам, скорее всего, освобождение города произойдёт в ближайшее время. Это будет подарок к Новому году.