«Новогодний подарок»: Военные эксперты предрекли ВС РФ большие успехи к концу года
Эксперт Дандыкин: ВС РФ освободят Курахово от противника до Нового года
До Нового года российские силы успеют освободить от войск противника Курахово, а также им удастся взять в клещи Красноармейск. Активные темпы наступления ВС РФ говорят о том, что скоро ВСУ будут изгнаны из населённых пунктов и с других направлений. Свои прогнозы на достижения Армии России в зоне спецоперации выразили военный эксперт Василий Дандыкин и доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Life.ru.
Мы освобождаем наши территории, по Конституции. Судя по тому, что происходит, по котлам, которые есть, вот эта кишка, которая всё длиннее, и наши там уничтожают, я думаю, до конца года справиться должны с освобождением Курахова. Судя по интенсивности и нашим темпам, скорее всего, освобождение города произойдёт в ближайшее время. Это будет подарок к Новому году.
Перенджиев в свою очередь добавил, что полностью освободить Красноармейск вряд ли получится, а вот взять его в клещи вполне возможно. Он пояснил, что основная борьба придётся на 2025 год, хотя и до завершения грядущего нас ждут посёлки и города, откуда будут изгнаны силы киевского режима.
Ранее сообщали о нескольких сотнях украинских военнослужащих, которые оказались заблокированы в Курахове, так и не дождавшись приказа на эвакуацию от командования. Ещё порядка 700 бойцов ВСУ попали в окружение в районе Анновки, что к югу от города, за который идут бои. Известно, что военное руководство восемь раз отказало их мольбам на отступление. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что темпы освобождения города российскими подразделениями значительно ускорились в последние дни. Недавно киевский режим признал плачевное положение дел в этом районе.
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