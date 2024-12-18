ВС России освободили Трудовое и Старые Терны в ДНР

Ещё два населённых пункта освободили российские военные в зоне специальной военной операции (СВО). Как сообщили в Министерстве обороны России 18 декабря, это Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее военные эксперты предрекли ВС РФ большие успехи к концу года. По их словам, к январю российские силы успеют освободить от войск противника Курахово, также им удастся взять в клещи Красноармейск (украинское название — Покровск). Активные темпы наступления ВС РФ говорят о том, что скоро ВСУ будут изгнаны из населённых пунктов и с других направлений.