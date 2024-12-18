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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 декабря, 09:33

ВС России освободили Трудовое и Старые Терны в ДНР

Ещё два населённых пункта освободили российские военные в зоне специальной военной операции (СВО). Как сообщили в Министерстве обороны России 18 декабря, это Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Трудовое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Старые Терны позволили освободить решительные действия группировки войск «Центр».

Армия России освободила Анновку в ДНР
Армия России освободила Анновку в ДНР

Ранее военные эксперты предрекли ВС РФ большие успехи к концу года. По их словам, к январю российские силы успеют освободить от войск противника Курахово, также им удастся взять в клещи Красноармейск (украинское название — Покровск). Активные темпы наступления ВС РФ говорят о том, что скоро ВСУ будут изгнаны из населённых пунктов и с других направлений.

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TACC / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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