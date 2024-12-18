Названо число населённых пунктов, освобождённых Армией России за год

В течение 2024 года российские военные освободили 190 населённых пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, было освобождено порядка 4,5 тысячи квадратных километров территории.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов озвучил потери ВСУ за всё время СВО. Только в 2024 году они превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти один миллион человек. Кроме того, в этом году в зоне спецоперации уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника. В том числе 18 тысяч – иностранного производства.