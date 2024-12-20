Высокопоставленные сотрудники СБУ ликвидированы после удара по Киеву, доложили в подполье

Высокопоставленные сотрудники СБУ погибли при ударе по штабу управления в Киеве. Об этом пишет представитель пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, агентура Сопротивления подтверждает прилёт по зданию косвенными данными.

«Киевляне пишут, что среди военных и руководства города какая-то истерика. По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трёх высоких чинов из ТЦК. На вопрос, есть ли погибшие иностранные военные, отвечают, что такого никто не сообщал», — пишет подпольщик в своём телеграм-канале.

Лебедев добавил, что после удара по Киеву быстро распространился слух, что сегодня на улицу лучше не выходить, так как СБУ устраивает выборочные проверки. Сотрудники останавливают автомобили и общественный транспорт, проверяют документы и даже телефоны. «Круче, чем на таможне, снимают сиденья, разбирают двери», жалуются горожане. Рядом, отметил подпольщик, «подшакаливают» работники ТЦУ (украинское название военкомата). При этом в автобусы силовиков забирают и женщин. Скорее всего тех, кто связан с медициной, предположил участник Сопротивления.

Параллельно идёт проверка энергетиков, которые работали в последние недели в центре. Приезжают даже к тем, у кого сегодня выходной — проверяют все гаджеты, которые найдут.

«Я понимаю, что это все непроверенные данные, но не исключаю, что в День работника органов государственной безопасности Российской Федерации, таким образом был передан «привет» от серьёзной военной агентуры», — заключил подпольщик, известный под позывным Лохматый.