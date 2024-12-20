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20 декабря, 08:18
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Появилось фото с последствиями удара возмездия по пункту управления СБУ в Киеве

SHOT публикует фото с последствиями утреннего удара возмездия ВС РФ по пункту управления СБУ в Киеве на Антоновича, 75. На снимке видно, что в здании выбиты все окна, припаркованные рядом авто сгорели, кирпичный забор разрушен.

Последствия утреннего удара возмездия ВС РФ по пункту управления СБУ в Киеве на Антоновича, 75. Фото © SHOT

Последствия утреннего удара возмездия ВС РФ по пункту управления СБУ в Киеве на Антоновича, 75. Фото © SHOT

Ранее Life.ru уже рассказывал, что Российская армия сегодня утром нанесла комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. К примеру, в Киеве было зафиксировано около 6 прилётов. А в Киевской области до сих пор полыхают пожары. в Минобороны РФ официально сообщили, что целью ударов возмездия стали пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч» в Киеве, а также позиция ЗРК Patriot.

Обложка ©

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по Киевсккой области

Александра Вишнякова
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