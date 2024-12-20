Появилось фото с последствиями удара возмездия по пункту управления СБУ в Киеве

SHOT публикует фото с последствиями утреннего удара возмездия ВС РФ по пункту управления СБУ в Киеве на Антоновича, 75. На снимке видно, что в здании выбиты все окна, припаркованные рядом авто сгорели, кирпичный забор разрушен.

Ранее Life.ru уже рассказывал, что Российская армия сегодня утром нанесла комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. К примеру, в Киеве было зафиксировано около 6 прилётов. А в Киевской области до сих пор полыхают пожары. в Минобороны РФ официально сообщили, что целью ударов возмездия стали пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч» в Киеве, а также позиция ЗРК Patriot.