ВС России заняли два населённых пункта в Харьковской области и ДНР

За прошедшие сутки российские военные освободили два населённых пункта в зоне проведения спецоперации (СВО), сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт о населённых пунктах Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области.