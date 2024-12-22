ВС России заняли два населённых пункта в Харьковской области и ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области
За прошедшие сутки российские военные освободили два населённых пункта в зоне проведения спецоперации (СВО), сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт о населённых пунктах Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области.
«В результате решительных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Лозовая Харьковской области», — говорится в сообщении.
А освобождение села Красное — это заслуга бойцов Южной группировки войск. Также им удалось улучшить позиции на своём участке ответственности, подчеркнули в Минобороны.
Положение ВСУ на всех направлениях по-настоящему бедственное. Так, например, потери украинской армии за всё время с атаки на Курскую область уже превысили 42 750 военных, ежедневно противник продолжает терять в среднем 300-400 бойцов. А в Харьковской области ВС РФ взяли в полукольцо ВСУ на нескольких участках фронта. Украинские формирования уже не предпринимают попыток прорваться.
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