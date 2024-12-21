Прямо сейчас бойцы группировки войск «Центр» не дают Вооружённым силам Украины (ВСУ) возможности передохнуть, продолжая движение в глубину обороны противника в районах ряда населённых пунктов ДНР. Как сообщили в Минобороны РФ, также наши военные лишили украинскую армию за сутки до 580 военнослужащих и танка Leopard.

«Подразделения группировки войск «Центр»<...> нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, наши бойцы отразили 12 контратак противника. За прошедшие сутки ВСУ потеряли боевую машину пехоты, бронетранспортёры М113 и М1117 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три боевые бронированные машины, в том числе MaxxPro производства Соединённых Штатов.