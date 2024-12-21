Восемь снарядов HIMARS и почти 90 дронов уничтожила российская ПВО за сутки

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 89 украинских дронов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным Минобороны, всего с начала СВО были уничтожены 650 самолётов, 283 вертолёта, 38 241 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов противника. Также ВСУ лишились 19 947 танков и других боевых бронированных машин, 1 504 боевых машин РСЗО, 19 902 орудий полевой артиллерии и миномётов и 29 402 единицы специальной военной автомобильной техники.