Восемь снарядов HIMARS и почти 90 дронов уничтожила российская ПВО за сутки
Минобороны РФ: Силы ПВО за сутки сбили восемь снарядов HIMARS и 89 БПЛА ВСУ
За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 89 украинских дронов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 89 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, всего с начала СВО были уничтожены 650 самолётов, 283 вертолёта, 38 241 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов противника. Также ВСУ лишились 19 947 танков и других боевых бронированных машин, 1 504 боевых машин РСЗО, 19 902 орудий полевой артиллерии и миномётов и 29 402 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Островский в ДНР. Кроме того, за минувшие сутки наши ребята нанесли ряд высокоточных ударов по энергетической инфраструктуре противника. В частности, были повреждены объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
ТАСС / Николай Гынгазов