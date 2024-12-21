ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины

Российская армия продолжает выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. За минувшие сутки наши бойцы нанесли ряд высокоточных ударов по энергетической инфраструктуре противника. В частности, были повреждены объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, силы ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуре военных аэродромов. Под удар также попала живая сила ВСУ.