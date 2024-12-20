Мощный пожар вспыхнул у военного завода «Артём» в Киеве после серии взрывов

Мощный пожар вспыхнул в районе военного завода «Артём» в Киеве после утренних ударов возмездия за жестокое убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Кадрами очевидцы делятся в Сети. Это предприятие производит авиационные ракеты класса воздух — воздух и оборудование для авиационной техники.

По их словам, после сери прилётов произошёл пожар на станции метро «Лукьяновская» в районе «Артёма». Огромное зарево поднимается над местом происшествия. Местные власти о повреждениях на территории самого военного завода ничего не сообщают.