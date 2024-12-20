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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 декабря, 07:20

Мощный пожар вспыхнул у военного завода «Артём» в Киеве после серии взрывов

Очевидцы заявили о пожаре в районе военного завода «Артём» в Киеве после взрывов

Мощный пожар вспыхнул в районе военного завода «Артём» в Киеве после утренних ударов возмездия за жестокое убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Кадрами очевидцы делятся в Сети. Это предприятие производит авиационные ракеты класса воздух — воздух и оборудование для авиационной техники.

По их словам, после сери прилётов произошёл пожар на станции метро «Лукьяновская» в районе «Артёма». Огромное зарево поднимается над местом происшествия. Местные власти о повреждениях на территории самого военного завода ничего не сообщают.

ВСУ ракетной атакой на Курск ответили на мощные «‎удары возмездия» за убийство Кириллова
ВСУ ракетной атакой на Курск ответили на мощные «‎удары возмездия» за убийство Кириллова

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия сегодня утром нанесла комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. К примеру, в Киеве было зафиксировано около 6 прилётов. А в Киевской области до сих пор полыхают пожары. Подполье предполагает, что «удары воздмездия» стали ответом за жестокое убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.

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Wikipedia / Artemka

Андрей Бражников
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