Мощный пожар вспыхнул у военного завода «Артём» в Киеве после серии взрывов
Очевидцы заявили о пожаре в районе военного завода «Артём» в Киеве после взрывов
Мощный пожар вспыхнул в районе военного завода «Артём» в Киеве после утренних ударов возмездия за жестокое убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Кадрами очевидцы делятся в Сети. Это предприятие производит авиационные ракеты класса воздух — воздух и оборудование для авиационной техники.
По их словам, после сери прилётов произошёл пожар на станции метро «Лукьяновская» в районе «Артёма». Огромное зарево поднимается над местом происшествия. Местные власти о повреждениях на территории самого военного завода ничего не сообщают.
Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия сегодня утром нанесла комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. К примеру, в Киеве было зафиксировано около 6 прилётов. А в Киевской области до сих пор полыхают пожары. Подполье предполагает, что «удары воздмездия» стали ответом за жестокое убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.
Wikipedia / Artemka