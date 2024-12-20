ВСУ ракетной атакой на Курск ответили на мощные «удары возмездия» за убийство Кириллова
Российские силы ПВО сбили украинскую ракету в курском приграничье
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром защитили приграничный район Курской области от ракетного удара, сбил один украинский снаряд. Об этом говорится в телеграм-канале правительства региона.
«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия сегодня утром нанесла комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры Украины. К примеру, в Киеве было зафиксировано около 6 прилётов. А в Киевской области полыхают склады. Подполье предполагает, что «удары воздмездия» стали ответом за жестокое убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.
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