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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 декабря, 06:45

ВСУ ракетной атакой на Курск ответили на мощные «‎удары возмездия» за убийство Кириллова

Российские силы ПВО сбили украинскую ракету в курском приграничье

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром защитили приграничный район Курской области от ракетного удара, сбил один украинский снаряд. Об этом говорится в телеграм-канале правительства региона.

«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — сказано в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия сегодня утром нанесла комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры Украины. К примеру, в Киеве было зафиксировано около 6 прилётов. А в Киевской области полыхают склады. Подполье предполагает, что «удары воздмездия» стали ответом за жестокое убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.

«‎Кинжалы» в действии: Украину разбудили мощные «‎удары возмездия» за убийство генерала Кириллова
«‎Кинжалы» в действии: Украину разбудили мощные «‎удары возмездия» за убийство генерала Кириллова
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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Андрей Бражников
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