В Запорожской области прогремело более 300 взрывов
Глава Запорожской ОВА Фёдоров доложил о повреждении ряда объектов инфраструктуры
В подконтрольно Киеву части Запорожской области было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом доложил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Фёдоров.
Согласно сообщению, за минувшие сутки в регионе прогремело не менее 313 взрывов. По словам чиновника, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.
Недавно почти три сотни взрывов прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Известно: что пострадали объекты инфраструктуры: однако какого рода — неизвестно.
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