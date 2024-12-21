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Регион
21 декабря, 06:48

В Запорожской области прогремело более 300 взрывов

Глава Запорожской ОВА Фёдоров доложил о повреждении ряда объектов инфраструктуры

В подконтрольно Киеву части Запорожской области было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом доложил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Фёдоров.

Согласно сообщению, за минувшие сутки в регионе прогремело не менее 313 взрывов. По словам чиновника, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

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Недавно почти три сотни взрывов прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Известно: что пострадали объекты инфраструктуры: однако какого рода — неизвестно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Eugene Vishnya

Николай Рюмин
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