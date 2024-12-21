В Запорожской области прогремело более 300 взрывов

В подконтрольно Киеву части Запорожской области было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом доложил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Фёдоров.

Согласно сообщению, за минувшие сутки в регионе прогремело не менее 313 взрывов. По словам чиновника, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.