Почти три сотни взрывов прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Такие данные привёл глава администрации киевского режима Иван Фёдоров.

По его данным, 268 взрывов раздалось на объектах инфраструктуры, на каких именно, не уточняется.