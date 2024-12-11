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Регион
11 декабря, 05:57

Почти три сотни взрывов раздались на подконтрольной ВСУ части Запорожья

Глава Запорожской ОГА Федоров: Не менее 268 взрывов прогремели в регионе

Почти три сотни взрывов прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Такие данные привёл глава администрации киевского режима Иван Фёдоров.

По его данным, 268 взрывов раздалось на объектах инфраструктуры, на каких именно, не уточняется.

Несколько дней назад на инфраструктурных объектах подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремело более двух сотен взрывов. Их зафиксировали в 11 населённых пунктах региона. Известно о разрушении нескольких объектов инфраструктуры.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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