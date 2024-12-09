Более 200 взрывов прогремело за сутки в подконтрольной ВСУ части Запорожья
В течение прошедших суток на инфраструктурных объектах подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремело более двух сотен взрывов. Об этом доложил глава администрации киевского режима Иван Фёдоров.
Чиновник отметил, что взрывы зафиксировали в 11 населённых пунктах региона. Сообщается о разрушении нескольких объектов инфраструктуры. Прочих подробностей Фёдоров не привёл.
А днём ранее в Слободском районе Харькова на востоке Украины произошёл взрыв у здания полиции. Сообщается, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало около центрального входа отдела полиции около 17:00 по местному времени.
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