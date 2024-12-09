Более 200 взрывов прогремело за сутки в подконтрольной ВСУ части Запорожья

В течение прошедших суток на инфраструктурных объектах подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремело более двух сотен взрывов. Об этом доложил глава администрации киевского режима Иван Фёдоров.

Чиновник отметил, что взрывы зафиксировали в 11 населённых пунктах региона. Сообщается о разрушении нескольких объектов инфраструктуры. Прочих подробностей Фёдоров не привёл.