Принудительная мобилизация и помилование дезертиров на Украине не помогает ВСУ достигать успехов на фронте: они продолжают нести серьёзные потери. Так, за прошедшие сутки они лишились до 440 бойцов, склада с боеприпасами и двух станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, группировка войск «Запад» отразила две контратаки штурмовых подразделений противника. Об этом сообщает Минобороны России в своём телеграм-канале.

«Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, два пикапа, пять 122-мм гаубиц Д-30», — говорится в сообщении.

Украинская армия также лишилась бронетранспортёра М113, двух 105-мм гаубиц М101 и двух 105-мм гаубиц М119, произведённых в США. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Западное, Загрызово, Лозовая, Двуречная Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Кроме того, наши бойцы улучшили своё тактическое положение.