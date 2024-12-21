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Регион
21 декабря, 09:43

Бойцы «Запада» лишили ВСУ до 440 бойцов и склада с боеприпасами

Минобороны РФ: ВСУ потеряли от действий группировки «Запад» до 440 бойцов

Принудительная мобилизация и помилование дезертиров на Украине не помогает ВСУ достигать успехов на фронте: они продолжают нести серьёзные потери. Так, за прошедшие сутки они лишились до 440 бойцов, склада с боеприпасами и двух станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, группировка войск «Запад» отразила две контратаки штурмовых подразделений противника. Об этом сообщает Минобороны России в своём телеграм-канале.

«Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, два пикапа, пять 122-мм гаубиц Д-30», — говорится в сообщении.

Украинская армия также лишилась бронетранспортёра М113, двух 105-мм гаубиц М101 и двух 105-мм гаубиц М119, произведённых в США. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Западное, Загрызово, Лозовая, Двуречная Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Кроме того, наши бойцы улучшили своё тактическое положение.

Новости СВО. ВС РФ заняли Новый Комар и молотят ВСУ под Кураховом, Зеленский в панике ждёт миротворцев, 20 декабря
Новости СВО. ВС РФ заняли Новый Комар и молотят ВСУ под Кураховом, Зеленский в панике ждёт миротворцев, 20 декабря

Ранее потери Вооружённых сил Украины составили до 340 военных и три танка в Курской области. Общие потери украинской группировки за время боёв в регионе на 20 декабря составили более 42 440 военных. Тем временем власти Украины официально подтвердили бегство из «‎Успеновского мешка» к югу от Курахово. Главком ВСУ Александр Сырский дал разрешение бежать ради сохранения личного состава и боевой техники. Отступившим войскам приказано занять положение для ведения дальнейших действий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Алена Пенчугина
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