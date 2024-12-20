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20 декабря, 12:00

ВСУ спешно бежали из «Успеновского мешка» после тяжёлых боёв, спаслись не все

В ВСУ официально подтвердили бегство из «‎Успеновского мешка» к югу от Курахово

Украинские военные признались, что они покинули позиции южнее Курахово в ДНР и отступили из «Успеновского мешка», опасаясь полного окружения со стороны российских войск. Об этом говорится в телеграм-канале оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» «Хортицкий ветер».

«Главнокомандующим ВСУ было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения. Воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжёлые оборонительные бои с превосходящими силами противника осуществили необходимые манёвры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово — Константинопольское», – заявили в группировке.

Главком ВСУ Александр Сырский дал разрешение бежать ради сохранения личного состава и боевой техники. Отступившим войскам приказано занять положение для ведения дальнейших действий. Также там пояснили, что ВС РФ постоянными фланговыми ударами полностью истощили оборону украинской армии и со дня на день группировка должна была оказаться в тотальном окружении.

Но выйти из «мешка» успели далеко не все украинские солдаты, однако на данный момент потери ВСУ в этом районе не озвучиваются.

Группировке ВСУ в Курахово приказано «дотянуть любой ценой» до одной важной даты
Группировке ВСУ в Курахово приказано «дотянуть любой ценой» до одной важной даты

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что для украинского гарнизона в Курахово в ДНР, загнанного в ловушку, начался обратный отсчёт. При этом в ВСУ прекрасно понимают, что шансы выжить в данном районе у личного состава противника малы, добавил он.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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