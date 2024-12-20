ВСУ спешно бежали из «Успеновского мешка» после тяжёлых боёв, спаслись не все

Украинские военные признались, что они покинули позиции южнее Курахово в ДНР и отступили из «Успеновского мешка», опасаясь полного окружения со стороны российских войск. Об этом говорится в телеграм-канале оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» «Хортицкий ветер».

«Главнокомандующим ВСУ было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения. Воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжёлые оборонительные бои с превосходящими силами противника осуществили необходимые манёвры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово — Константинопольское», – заявили в группировке.

Главком ВСУ Александр Сырский дал разрешение бежать ради сохранения личного состава и боевой техники. Отступившим войскам приказано занять положение для ведения дальнейших действий. Также там пояснили, что ВС РФ постоянными фланговыми ударами полностью истощили оборону украинской армии и со дня на день группировка должна была оказаться в тотальном окружении.

Но выйти из «мешка» успели далеко не все украинские солдаты, однако на данный момент потери ВСУ в этом районе не озвучиваются.