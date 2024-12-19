Киев отдал приказ украинским войскам в Курахово любой ценой удерживаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, намеченной на 20 явнаря. Такой информацией поделился с нашими коллегами из РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«По оперативным данным, украинские войска в Курахово получили указание продержаться до инаугурации Трампа», — отметил он.

При этом, по словам Рогова, у оставшихся сил ВСУ есть понимание, что долго они не смогут удерживать позиции.