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Регион
19 декабря, 08:23

Группировке ВСУ в Курахово приказано «дотянуть любой ценой» до одной важной даты

Рогов: Группировке ВСУ в Курахово приказано дотянуть до инаугурации Трампа

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Киев отдал приказ украинским войскам в Курахово любой ценой удерживаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, намеченной на 20 явнаря. Такой информацией поделился с нашими коллегами из РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«По оперативным данным, украинские войска в Курахово получили указание продержаться до инаугурации Трампа», — отметил он.

При этом, по словам Рогова, у оставшихся сил ВСУ есть понимание, что долго они не смогут удерживать позиции.

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Курахово — город в западной части Донецкой Народной Республики, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение и остается крупнейшим населенным пунктом юго-западного Донбасса, контролируемым ВСУ, после освобождения Угледара. Захват Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

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Ранее Минобороны информировало, что мотострелки-гвардейцы прорвали оборону ВСУ на одном из участков вблизи Курахово. Благодаря решительной атаке, наши парни смогли продвинуться вперёд и занять господствующую высоту. Тяжесть положения боевиков в городе признаёт даже украинский Генштаб.

Марина Фещенко
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