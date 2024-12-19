Группировке ВСУ в Курахово приказано «дотянуть любой ценой» до одной важной даты
Рогов: Группировке ВСУ в Курахово приказано дотянуть до инаугурации Трампа
Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Киев отдал приказ украинским войскам в Курахово любой ценой удерживаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, намеченной на 20 явнаря. Такой информацией поделился с нашими коллегами из РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«По оперативным данным, украинские войска в Курахово получили указание продержаться до инаугурации Трампа», — отметил он.
При этом, по словам Рогова, у оставшихся сил ВСУ есть понимание, что долго они не смогут удерживать позиции.
Курахово — город в западной части Донецкой Народной Республики, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение и остается крупнейшим населенным пунктом юго-западного Донбасса, контролируемым ВСУ, после освобождения Угледара. Захват Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Ранее Минобороны информировало, что мотострелки-гвардейцы прорвали оборону ВСУ на одном из участков вблизи Курахово. Благодаря решительной атаке, наши парни смогли продвинуться вперёд и занять господствующую высоту. Тяжесть положения боевиков в городе признаёт даже украинский Генштаб.