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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 декабря, 02:53

Рогов: Российская армия ликвидировала силы ВСУ в «котле» южнее Курахово

Российские войска завершили операцию по ликвидации группировки украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении южнее Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать», — рассказал он РИА «Новости».

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Главные новости СВО. ВСУ бегут с огнеупорного завода в Часовом Яре, Армия России пошла в наступление в Запорожье, 18 декабря

Ранее Минобороны РФ сообщило, что мотострелки-гвардейцы прорвали оборону ВСУ на одном из участков вблизи Курахово. Благодаря решительной атаке штурмовики смогли продвинуться вперёд и занять господствующую высоту. Тяжесть положения боевиков в городе признаёт даже украинский Генштаб.

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VK / Минобороны России

Тимур Хингеев
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