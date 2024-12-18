Рогов: Российская армия ликвидировала силы ВСУ в «котле» южнее Курахово
Российские войска завершили операцию по ликвидации группировки украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении южнее Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать», — рассказал он РИА «Новости».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что мотострелки-гвардейцы прорвали оборону ВСУ на одном из участков вблизи Курахово. Благодаря решительной атаке штурмовики смогли продвинуться вперёд и занять господствующую высоту. Тяжесть положения боевиков в городе признаёт даже украинский Генштаб.
VK / Минобороны России