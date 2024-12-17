МО: Мотострелки прорвали оборону ВСУ в Курахово и заняли господствующую высоту
Гвардейская мотострелковая бригада Южной группировки войск прорвала оборону Вооружённых сил Украины на одном из участков в районе населённого пункта Курахово. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Благодаря решительной атаке штурмовики смогли продвинуться вперёд и занять господствующую высоту. Подразделения уже укрепились на новых позициях. Командир батальона с позывным Узбек рассказал, что на взятие мощного укрепрайона ВСУ с обилием технических сооружений и элеватором у гвардейцев суммарно ушло больше десяти дней.
Тем временем военные аналитики прогнозируют значительные успехи ВС РФ до конца года. Согласно их оценкам, российские силы могут освободить Курахово и взять Красноармейск в оперативное окружение. Высокие темпы наступления свидетельствуют о том, что украинские войска совсем скоро рискуют быть вытесненными из ключевых населённых пунктов.
VK / Минобороны России