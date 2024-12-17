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Регион
17 декабря, 02:31

МО: Мотострелки прорвали оборону ВСУ в Курахово и заняли господствующую высоту

Гвардейская мотострелковая бригада Южной группировки войск прорвала оборону Вооружённых сил Украины на одном из участков в районе населённого пункта Курахово. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Благодаря решительной атаке штурмовики смогли продвинуться вперёд и занять господствующую высоту. Подразделения уже укрепились на новых позициях. Командир батальона с позывным Узбек рассказал, что на взятие мощного укрепрайона ВСУ с обилием технических сооружений и элеватором у гвардейцев суммарно ушло больше десяти дней.

Сводки СВО. Киев бросил боевиков в Курской области, под Кураховом варится ещё один котёл, 100 тысяч дезертиров ВСУ, 17 декабря
Сводки СВО. Киев бросил боевиков в Курской области, под Кураховом варится ещё один котёл, 100 тысяч дезертиров ВСУ, 17 декабря

Тем временем военные аналитики прогнозируют значительные успехи ВС РФ до конца года. Согласно их оценкам, российские силы могут освободить Курахово и взять Красноармейск в оперативное окружение. Высокие темпы наступления свидетельствуют о том, что украинские войска совсем скоро рискуют быть вытесненными из ключевых населённых пунктов.

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VK / Минобороны России

Анатолий Цейко
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