Для украинского гарнизона в Курахово Донецкой Народной Республики, загнанного в ловушку, начался обратный отсчёт. Подразделения ВСУ и сами это уже осознают, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Для остатков группировки ВСУ в городе начался обратный отсчёт. У украинских боевиков есть чёткое понимание, что долго они не протянут», — сказал он РИА «Новости».