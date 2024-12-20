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Регион
20 декабря, 06:14
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Обратный отсчёт до обнуления: «‎Замурованный» в Курахово гарнизон ВСУ прячется на кладбище

Рогов: Для ВСУ в Курахово начался обратный отсчёт, бойцы прячутся на кладбище

Для украинского гарнизона в Курахово Донецкой Народной Республики, загнанного в ловушку, начался обратный отсчёт. Подразделения ВСУ и сами это уже осознают, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Для остатков группировки ВСУ в городе начался обратный отсчёт. У украинских боевиков есть чёткое понимание, что долго они не протянут», — сказал он РИА «Новости».

По сведениям Рогова, кураховская группировка Вооружённых сил Украины отступает к западным окраинам города, закрепляясь в районе кладбища и тепловой электрической станции (ТЭС). Тем временем Российская армия продолжает наступление. К этому моменту освобождена вся жилая застройка, бои развернулись в промзоне.

Выхода нет! Украинский гарнизон Кураховской ТЭС «‎замурован» в своей крепости
Выхода нет! Украинский гарнизон Кураховской ТЭС «‎замурован» в своей крепости

Ранее Минобороны России информировало, что мотострелки-гвардейцы прорвали оборону ВСУ на одном из участков вблизи Курахово. Благодаря решительной атаке, наши герои смогли продвинуться вперёд и занять господствующую высоту. Тяжесть положения гарнизона ВСУ в городе признаёт даже украинский Генштаб. По сведениям военкоров, группировка ВСУ «замурована» на территории Кураховской ТЭС. Рогов заявил, что киевским войскам в городе приказано дотянуть до важной даты.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Андрей Бражников
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