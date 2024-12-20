Потери ВСУ в Курской области за прошедшие сутки составили до 340 военных и три танка. Об этом 20 декабря сообщает Министерство обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, уничтожены три танка», — говорится в сообщении.

Также ВСУ лишились БТР, 13 ББМ, станции РЭБ и четырёх автомобилей.

Общие потери украинской группировки за время боёв в Курской области на 20 декабря составляют более 42 440 военных, 248 танков, 187 БМП, 128 БТР, 1 301 ББМ, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО и 1 158 автомобилей.