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20 декабря, 11:35

Российские военные превратили в металлолом три украинских танка в Курской области

МО РФ: Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 340 военных и 3 танка

Потери ВСУ в Курской области за прошедшие сутки составили до 340 военных и три танка. Об этом 20 декабря сообщает Министерство обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, уничтожены три танка», — говорится в сообщении.

Также ВСУ лишились БТР, 13 ББМ, станции РЭБ и четырёх автомобилей.

Общие потери украинской группировки за время боёв в Курской области на 20 декабря составляют более 42 440 военных, 248 танков, 187 БМП, 128 БТР, 1 301 ББМ, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО и 1 158 автомобилей.

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Ранее появилось видео, как спецназ Росгвардии поразил вражеский внедорожник на высокой скорости под Курском. Российские бойцы использовали для этого дрон-камикадзе.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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