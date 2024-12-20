Спецназ Росгвардии поразил вражеский внедорожник на высокой скорости под Курском

В Курской области бойцы спецназа Росгвардии уничтожили внедорожник ВСУ. Об этом доложили в пресс-службе ведомства. Транспортное средство двигалось на высокой скорости в сторону позиций противника.

Росгвардия уничтожила внедорожник ВСУ. Видео © Telegram / Росгвардия

«Бойцы спецназа приняли решение об уничтожении транспортного средства при помощи дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.