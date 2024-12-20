Спецназ Росгвардии поразил вражеский внедорожник на высокой скорости под Курском
В Курской области оператор БПЛА Росгвардии уничтожил внедорожник ВСУ
В Курской области бойцы спецназа Росгвардии уничтожили внедорожник ВСУ. Об этом доложили в пресс-службе ведомства. Транспортное средство двигалось на высокой скорости в сторону позиций противника.
Росгвардия уничтожила внедорожник ВСУ. Видео © Telegram / Росгвардия
«Бойцы спецназа приняли решение об уничтожении транспортного средства при помощи дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.
Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что несколько населённых пунктов в Курской области были полностью уничтожены из-за действий ВСУ. Врио главы региона подчеркнул, что их придётся отстраивать заново.
Telegram / Росгвардия