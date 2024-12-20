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Регион
20 декабря, 09:35

Спецназ Росгвардии поразил вражеский внедорожник на высокой скорости под Курском

В Курской области оператор БПЛА Росгвардии уничтожил внедорожник ВСУ

В Курской области бойцы спецназа Росгвардии уничтожили внедорожник ВСУ. Об этом доложили в пресс-службе ведомства. Транспортное средство двигалось на высокой скорости в сторону позиций противника.

Росгвардия уничтожила внедорожник ВСУ. Видео © Telegram / Росгвардия

«Бойцы спецназа приняли решение об уничтожении транспортного средства при помощи дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.

Спецназ Росгвардии уничтожил канадский бронетранспортёр Senator в Курской области
Спецназ Росгвардии уничтожил канадский бронетранспортёр Senator в Курской области

Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что несколько населённых пунктов в Курской области были полностью уничтожены из-за действий ВСУ. Врио главы региона подчеркнул, что их придётся отстраивать заново.

Обложка ©

Telegram / Росгвардия

Ольга Сливченко
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