СК взялся за наёмницу ВСУ из Дании, участвующую в убийствах и изнасилованиях под Курском

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о совершении террористического акта и наёмничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ) в отношении подданной Королевства Дания Аннабель Йоргенсен, которую заметили в рядах ВСУ в Курской области. Об этом информирует пресс-службе СКР.

«Следствием установлено, что Йоргенсен лично принимает непосредственное участие в вооружённом конфликте на территории РФ в качестве наёмника. Совместно с иными представителями наёмнических вооружённых формирований Украины в ноябре 2024 года она незаконно пересекла Государственную границу РФ и вторглась на территорию Курской области», – рассказали в следкоме.