СК взялся за наёмницу ВСУ из Дании, участвующую в убийствах и изнасилованиях под Курском
СК завёл дело на наёмницу ВСУ из Дании Аннабель Йоргенсен, воюющую под Курском
Наёмница ВСУ из Королевства Дания Аннабель Йоргенсен. Фото © Следственный комитет России
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о совершении террористического акта и наёмничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ) в отношении подданной Королевства Дания Аннабель Йоргенсен, которую заметили в рядах ВСУ в Курской области. Об этом информирует пресс-службе СКР.
«Следствием установлено, что Йоргенсен лично принимает непосредственное участие в вооружённом конфликте на территории РФ в качестве наёмника. Совместно с иными представителями наёмнических вооружённых формирований Украины в ноябре 2024 года она незаконно пересекла Государственную границу РФ и вторглась на территорию Курской области», – рассказали в следкоме.
Правоохранители выяснили, что наёмница вместе с другими боевиками совершала преступные действия против мирных жителей Курской области. Российское следствие намерено установить местонахождение Йоргенсен и её подельников. В ходе расследования СК собирается детально воссоздать обстоятельства зверств наёмницы и её сообщников, после чего им дадут уголовно-правовую оценку.
Как уже писал Life.ru, Следственный комитет России методично выясняет личности всех бойцов Иностранного легиона ВСУ, принимающих участие в зверствах в Курской области. Ранее в список попал наёмник из Бразилии Лукаш Рибейру ди Жезус. А 22-летний британец Джеймс Скотт Рис Андерсон уже попал в руки российского правосудия. Наёмник ВСУ назвал поездку в Курскую область своей самой главной ошибкой. А легионеров из Польши, которые расстреляли мирных жителей в Судже, ещё устанавливают. При этом засланцы из ВСУ не щадят даже детей – они дважды пытались изнасиловать девочку в Судже.