«Насиловали, делали зверское»: Курянка рассказала о первых зашедших в приграничье наёмниках ВСУ

Первая «партия» иностранных наёмников в начале августа 2024 года начала заходить в Курскую область в составе штурмовых групп. Об этом россиянка, жительница Суджи Анастасия Клименко рассказала РИА «Новости».

«Люди рассказывают, что первые, кто заходил, действительно расправлялись с людьми, некоторых насиловали, делали зверское. Первые, кто заходил, это штурмовики были. И они сказали, что это даже не украинцы были, а наёмники», — вспомнила Клименко.

По её словам, в центре города местные жители не подвергались расправам, однако в деревнях такие случаи имели место. Россиянка вместе с матерью прожила в оккупированном городе примерно три месяца.