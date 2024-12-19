«Насиловали, делали зверское»: Курянка рассказала о первых зашедших в приграничье наёмниках ВСУ
Жительница Суджи: Наёмники заходили в Курскую область в составе штурмовых групп
Первая «партия» иностранных наёмников в начале августа 2024 года начала заходить в Курскую область в составе штурмовых групп. Об этом россиянка, жительница Суджи Анастасия Клименко рассказала РИА «Новости».
«Люди рассказывают, что первые, кто заходил, действительно расправлялись с людьми, некоторых насиловали, делали зверское. Первые, кто заходил, это штурмовики были. И они сказали, что это даже не украинцы были, а наёмники», — вспомнила Клименко.
По её словам, в центре города местные жители не подвергались расправам, однако в деревнях такие случаи имели место. Россиянка вместе с матерью прожила в оккупированном городе примерно три месяца.
Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий в украинском конфликте Вооружённые силы РФ уничтожили около 6,5 тысячи иностранных наёмников. Все эти бойцы сражались на стороне киевской армии. Многие из них, являясь яростными русофобами, решили воевать против нашей страны по идеологическим мотивам.
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