Зарубежные наёмники принимают участие в боях на Украине в составе добровольческого батальона «Госпитальеры» ВСУ, который якобы предназначен для медицинской помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так называемый батальон «Госпитальеры» организован членом «Правого сектора*» Яной Зинкевич. Для передвижения группировка использует авто скорой помощи. В подразделении появилась отдельная часть иностранных наёмников, которая даже сделала себе шевроны: флаги Англии, Швеции и США с изображённым поверх украинским «трезубцем».

Некоторые члены «Госпитальеров» принимают участие в конфликте с 2022 года и даже обучают бойцов киевского режима, чем хвастаются в соцсетях.

Напомним, за всё время специальной военной операции российские войска уничтожили около 6,5 тысячи иностранных наёмников, сражавшихся на стороне Вооружённых сил Украины. Отмечается, что многие прибыли туда по идеологическим причинам. Общее число погибших бойцов ВСУ близко к миллиону.