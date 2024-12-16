Командование войск киевского режима с начала спецоперации потеряло около 975 тысяч военнослужащих и 109,6 тысячи единиц техники. Печальную статистику демонстрировали на слайдах к докладу министра обороны РФ на заседании расширенной коллегии российского военного ведомства.

По известным данным, к концу 2023 года человеческие потери в рядах украинских войск достигали 405,4 тысячи бойцов. За этот год потери техники подразделений ВСУ увеличились с 51 тысячи единиц до 109,6 тысячи единиц.