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Регион
16 декабря, 14:02

С начала СВО киевский режим потерял почти миллион украинцев

ВСУ с начала СВО потеряли 975 тысяч солдат и 109,6 тысячи единиц техники

Командование войск киевского режима с начала спецоперации потеряло около 975 тысяч военнослужащих и 109,6 тысячи единиц техники. Печальную статистику демонстрировали на слайдах к докладу министра обороны РФ на заседании расширенной коллегии российского военного ведомства.

По известным данным, к концу 2023 года человеческие потери в рядах украинских войск достигали 405,4 тысячи бойцов. За этот год потери техники подразделений ВСУ увеличились с 51 тысячи единиц до 109,6 тысячи единиц.

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Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Он выразил благодарность военным Армии России за такое впечатляющее выполнение боевых задач. Также стало известно, что только в 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / podyom

Николай Рюмин
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