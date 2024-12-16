С начала СВО киевский режим потерял почти миллион украинцев
ВСУ с начала СВО потеряли 975 тысяч солдат и 109,6 тысячи единиц техники
Командование войск киевского режима с начала спецоперации потеряло около 975 тысяч военнослужащих и 109,6 тысячи единиц техники. Печальную статистику демонстрировали на слайдах к докладу министра обороны РФ на заседании расширенной коллегии российского военного ведомства.
По известным данным, к концу 2023 года человеческие потери в рядах украинских войск достигали 405,4 тысячи бойцов. За этот год потери техники подразделений ВСУ увеличились с 51 тысячи единиц до 109,6 тысячи единиц.
Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Он выразил благодарность военным Армии России за такое впечатляющее выполнение боевых задач. Также стало известно, что только в 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
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