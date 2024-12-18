СК разыскивает наёмника из Бразилии, пытавшего и убившего российских военных под Курском
СК: Наёмник из Бразилии подозревается в убийстве двух военных ВС РФ под Курском
Лукаш Рибейру ди Жезус. Обложка © TikTok / lucasjribeiro29
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против наёмника ВСУ из Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Он сначала пытал, а потом убил двух российских военных в Курской области.
«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Он подозревается (заочно) в наёмничестве и совершении террористического акта в Курской области», — говорится в сообщении следкома.
На данный момент Жезус принимает участие в украинском конфликте в качестве наёмника. Следственный комитет устанавливает местонахождение фигуранта и его соучастников. В дальнейшем СК РФ намерен выяснить все обстоятельства преступлений и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастным к их совершению.
Ранее сообщалось, что ВС России за всё время боевых действий в период украинского конфликта ликвидировали около 6,5 тысячи иностранных наёмников. Все эти бойцы находились на фронте на стороне киевской армии. Многие из наёмников — истинные русофобы — отправились на СВО по идеологическим причинам.