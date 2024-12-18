СК разыскивает наёмника из Бразилии, пытавшего и убившего российских военных под Курском

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против наёмника ВСУ из Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Он сначала пытал, а потом убил двух российских военных в Курской области.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Он подозревается (заочно) в наёмничестве и совершении террористического акта в Курской области», — говорится в сообщении следкома.

На данный момент Жезус принимает участие в украинском конфликте в качестве наёмника. Следственный комитет устанавливает местонахождение фигуранта и его соучастников. В дальнейшем СК РФ намерен выяснить все обстоятельства преступлений и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастным к их совершению.