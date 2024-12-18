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18 декабря, 10:10

СК разыскивает наёмника из Бразилии, пытавшего и убившего российских военных под Курском

СК: Наёмник из Бразилии подозревается в убийстве двух военных ВС РФ под Курском

Лукаш Рибейру ди Жезус. Обложка © TikTok / lucasjribeiro29

Лукаш Рибейру ди Жезус. Обложка © TikTok / lucasjribeiro29

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против наёмника ВСУ из Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Он сначала пытал, а потом убил двух российских военных в Курской области.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Он подозревается (заочно) в наёмничестве и совершении террористического акта в Курской области»,говорится в сообщении следкома.

На данный момент Жезус принимает участие в украинском конфликте в качестве наёмника. Следственный комитет устанавливает местонахождение фигуранта и его соучастников. В дальнейшем СК РФ намерен выяснить все обстоятельства преступлений и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастным к их совершению.

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Ранее сообщалось, что ВС России за всё время боевых действий в период украинского конфликта ликвидировали около 6,5 тысячи иностранных наёмников. Все эти бойцы находились на фронте на стороне киевской армии. Многие из наёмников — истинные русофобы — отправились на СВО по идеологическим причинам.

Наталья Афонина
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