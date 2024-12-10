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Регион
10 декабря, 12:25

Наёмника из Новой Зеландии осудили за вторжение в Курскую область

Новозеландскому наёмнику дали 14 лет заключения за вторжение в Курскую область

В Курске областной суд вынес заочный обвинительный приговор в отношении наёмника из Новой Зеландии Джордана О`Брайена, который в рядах ВСУ проник в Курскую область. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.

«Курский областной суд признал Джордана ОʼБрайена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ, и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Сообщается, что за преступления он получил более 1,3 миллиона рублей, которые изъяли при обыске. Средства планируют обратить в пользу России.

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Недавно командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия был заочно осужден на 18 лет лишения свободы за наёмничество. Известно, что Гамсахурдия с марта 2022 года по август 2024 года действовал как наёмник на стороне украинских вооружённых формирований, получая за это денежное вознаграждение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Николай Рюмин
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