Командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия был заочно осужден на 18 лет лишения свободы за наёмничество. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ).

Следствие установило, что в марте 2022 года Гамсахурдия вступил в состав «Грузинского национального легиона»* в качестве наёмника, прошёл обучение и получил вооружение и снаряжение. В мае того же года, при поддержке украинского политического и военного руководства, он создал «Кавказский легион». Возглавляя это формирование, Гамсахурдия использовал социальные сети для поиска наемников, которые проходили подготовку в учебных центрах на Украине, в Запорожской и Херсонской областях. Эти бойцы принимали участие в конфликте против сил Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих.

По данным СК, Гамсахурдия с марта 2022 года по август 2024 года также действовал как наемник на стороне украинских вооруженных формирований, получая за это денежное вознаграждение.

Напомним, что формирование «Грузинский национальный легион»* было основано в 2014 году под руководством Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его участники активно сражаются на стороне Вооруженных сил Украины. В июне текущего года Южный окружной военный суд признал легион террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.