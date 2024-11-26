Суд в ДНР заочно приговорил создателя «Грузинского легиона»* к 23 годам колонии

В Донецкой Народной Республике (ДНР) заочно на 23 года колонии строгого режима осудили 46-летнего создателя «Грузинского легиона»* Ушанги Мамулашвили. Он занимался вербовкой наёмников, сообщает генеральная прокуратура России.

Как следует из сообщения ведомства, он осуждён по ч. 1 ст. 359 УК РФ, п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ и ч. 3 ст. 359 УК РФ. Помимо этого, Верховный суд заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего Гиорги Руситашвили, 30-летнего Нодара Петриашвили и 54-летнего Вано Надирадзе. Их признали виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте) и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Напомним, что формирование было основано в 2014 году под руководством Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его участники активно сражаются на стороне Вооруженных сил Украины. В июне текущего года Южный окружной военный суд признал «Грузинский национальный легион»* террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Буквально через пару дней его внесли в перечень террористов и экстремистов.