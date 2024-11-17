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17 ноября, 02:09

В России заочно арестовали экс-министра обороны Грузии за мошенничество

ТАСС: Экс-министр обороны Грузии Казерашвили объявлен в международный розыск

Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Обложка © YouTube / Formula News

Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Обложка © YouTube / Formula News

Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили объявлен в международный розыск российскими правоохранителями. Как сообщили ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а московский суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста.

«Кезерашвили Давид Шотаевич внесён в базу розыска МВД РФ, он объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, столичный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — отмечается в публикации.

Лефортовский суд Москвы подтвердил заочный арест, указав, что представители обвиняемого не обжаловали это решение. Оно уже вступило в законную силу. В базе МВД также указано, что Кезерашвили проходит фигурантом сразу по двум уголовным делам и был переобъявлен в уголовный розыск.

В 2016 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что экс-министр обороны Грузии времён конфликта в Южной Осетии остаётся в статусе обвиняемого. Дело касается военных преступлений, совершённых в 2008 году. Обвинения также были предъявлены бывшему главе МВД Грузии Мерабишвили, командующему ВВС Наирашвили и другим высокопоставленным военным, причастным к конфликту.

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Анатолий Цейко
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